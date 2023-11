Serradifalco. Giulio “Rosk” Gebbia ha presentato a Palermo progetto di democrazia partecipata per riqualificare il quartiere Sperone

SERRADIFALCO. Ancora un progetto di grande spessore artistico e socio culturale per Giulio Rosk Gebbia. Lo street artist serradifalchese intende partecipare a Palermo al concorso per il finanziamento di suoi murales con i fondi della Democrazia Partecipata.

Giulio Rosk Gebbia vi ha preso parte con un progetto che riguarda la riqualificazione dello storico quartiere palermitano dello Sperone. Un percorso che, secondo quanto previsto, dovrà avvenire con opere di street art realizzate da 5 artisti di fama internazionale e in collaborazione con i residenti del quartiere. Il progetto è denominato “Iniziativa Artistica Mediterranea” e vuol porre al centro della sua realizzazione il Mediterraneo come espressione di popoli e culture in nome dell’integrazione.

L’obiettivo è quello di riqualificare il quartiere ma anche di farlo divenire un museo a cielo aperto tramite un percorso di riqualificazione urbana centrato sulla realizzazione di murales. A questo punto si attende l’esito della votazione on line sul sito del Comune di Palermo (possono parteciparvi solo i residenti nel comune di Palermo) per vedere se questo progetto gli verrà finanziato o meno.