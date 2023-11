Serie C Basket Maschile. L’Invicta torna al successo: battuto fuori casa 61-65 lo Sport Club Gravina

Vittoria fuori casa per l’Invicta Basket Caltanissetta che è tornata a vincere nel campionato di serie C. Il quintetto nisseno veniva da due sconfitte di fila, per di più in casa contro Catanzaro e Comiso, ed aveva bisogno di vincere.

Tuttavia, di fronte s’è trovato di fronte una squadra altrettanto motivata e vogliosa di fare bene. Ne è uscito un confronto molto equilibrato ed incerto che ha premiato 61-65 l’Invicta che, in questo modo, è potuta tornare al successo.

Nella squadra nissena ottime le prestazioni di Railans, Damiano e Giusti nel contesto di un match che il quintetto nisseno ha saputo portare dalla sua parte proprio nelle battute finali con alcune giocate bellissime che hanno permesso alla squadra di conquistare quel vantaggio che s’è poi rivelato decisivo.

Nel prossimo turno di campionato l’Invicta sarà impegnata in casa domenica prossima contro Svincolati Academy al Pala Cannizzaro.