Sciopero nazionale, la Rete degli Studenti Medi al fianco dei lavoratori: “Per noi non c’è futuro”

II 17 novembre la Rete Degli Studenti Medi parteciperà alle mobilitazioni in tutta Italia ed in tutto in Lazio, nella giornata internazionale dello studente.

“Alzeremo la testa di fronte ad un governo incapace di rispondere ai problemi dilaganti che ogni giorno la nostra generazione vive- scrivono i giovani in una nota- una generazione precaria da ogni punto di vista che di fronte a se non vede prospettive.

La crisi climatica, lo stigma sulla salute mentale, le guerre che in tutto il mondo massacrano i popoli, un modello si scuola che umilia e non da ultimo un mondo de lavoro che ci sfrutta”. “Queste sono le sfide che ci troviamo ad affrontare ogni giorno. Il 17, però, non sarà solo la nostra giornata. I lavoratori e le lavoratrici hanno scelto proprio questo venerdì per lanciare e costruire il loro sciopero generale- sottolineano gli studenti- Crediamo fermamente che oggi più che mai studenti e lavoratori debbano costruire un fronte comune con parole d’ordine condivise, abbiamo la necessità di mobilitarci contro una legge di bilancio che non ci rappresenta e che mette in discussione il presente e il futuro del lavoro, del welfare e dei diritti”.

“Crediamo che si possa costruire un fronte comune rispettando la reciproca autonomia ed indipendenza, d’elaborazione e di pratiche, ma con il coraggio di contaminarsi e di percorrere la strada insieme. Per questo abbiamo deciso, come studenti di lanciare un corteo da Piazza Barberini alle 8.30, e chiediamo alle forze sindacali, ai lavoratori di sostenere con i propri simboli ed i propri striscioni- aggiungono- Perché questo 17 Novembre sia una grande giornata di lotta, per dimostrare a questo governo che non resteremo a guardare”.