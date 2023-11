Sbarca dal traghetto con 10 kg di cocaina, arrestato 34enne

Era appena sbarcato a MESSINA dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni: l’atteggiamento nervoso ha insospettito i carabinieri che così hanno effettuato un controllo approfondito dell’auto sulla quale viaggiava scoprendo dieci chili di cocaina suddivisi in dieci confezioni nascoste nel bagagliaio. Un 34enne è così finito agli arresti per detenzione di droga ai fini di spaccio. Dalla droga sequestrata, secondo i calcoli del Ris dei carabinieri, sarebbe stato possibile ricavare 43mila dosi da immettere nelle piazze di spaccio. Il 34enne, arrestato in flagranza, è rinchiuso nel carcere messinese di Gazzi in attesa dell’udienza di convalida.