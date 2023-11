San Cataldo: studenti della “Carducci” commemorano la Giornata per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne

Lo scorso 24 novembre, nei due plessi, “Carducci” e “Balsamo” della Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, è stata commemorata la “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne”.

Gli alunni delle classi terze, con indosso le magliette da loro appositamente realizzate sulle quali spiccava lo slogan “Legalità è rispetto”, accompagnati dai loro docenti, si sono recati presso il Liceo “Manzoni-Juvara” per partecipare all’evento “Il filo verde del cuore”. A metà mattinata, quindi, sono rientrati a scuola per prendere parte ad un momento di riflessione, in aula magna, insieme agli alunni delle classi prime e seconde, e tutti indossavano la simbolica maglietta.

Il momento di riflessione ha avuto inizio con un saluto ai presenti della prof.ssa vicaria Rosanna Manganaro. Poi, a seguire, gli interventi del sindaco Gioacchino Comparato e del vicesindaco Marianna Guttilla, letture e riflessioni sul tema a cura degli alunni e delle alunne della “Carducci”, gli interventi della presidente del Consiglio di Istituto dott.ssa Cristina Emma e del Comandante della Stazione dei Carabinieri, suggestive esibizioni di danza contemporanea. Infine, è stata letta la poesia “In piedi signori davanti a una donna”, attribuita a William Shakespeare. Al termine del momento di riflessione, alunni e docenti si sono recati nei cortili esterni dei due plessi della “Carducci” per scoprire, inaugurare il simbolo del rifiuto della violenza sulle donne, ovvero la “panchina rossa”, e per un breve flash mob.

Concluso l’evento, studenti e docenti si sono recati in classe per la prosecuzione delle attività e delle riflessioni relative alla “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne”.