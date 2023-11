San Cataldo, “Aiutiamo Allyson”: Un gesto per un sorriso avvia una raccolta fondi. Come donare

La tragedia accaduta a Allyson a San Cataldo ha scosso il cuore di tutti e sono stati in molti a chiedersi come sostenere la famiglia in questo drammatico momento sia moralmente sia economicamente.

Le condizioni della piccola di 8 anni sono stabili ma critiche e non sono ancora chiare le tempistiche e le terapie che dovranno essere adottate a Palermo.

L’associazione “Un gesto per un sorriso” è stata contattata da tanti amici per sostenere la famiglia e subito è partita la macchina organizzativa.

“Dopo avere chiesto il consenso ai genitori di Allyson- spiega il Presidente dell’Associazione Michele Falzone (nella foto) da sempre impegnato a 360 gradi nella promozione di iniziative di solidarietà al servizio delle persone bisognose -, abbiamo deciso di metterci a disposizione e fare da tramiti per raccogliere dei fondi (rigorosamente tracciabili), che serviranno alla famiglia della piccola per sostenere le spese necessarie in questo periodo di totale sconforto, affinché possano almeno sotto il punto di vista economico, trovare un po’ di pace! Oltre alle immense preghiere, amici carissimi, vi chiediamo sostegno!

Vi ricordiamo che come scelta dell’Associazione, (come nostra consuetudine), non accetteremo denaro in contanti, ma solo bonifico e donazioni tracciabili!

In questo momento, siamo tutti genitori della piccola Allyson!



Le donazioni parto oggi 29 Novembre fino al 12 Dicembre, il bonifico sarà eseguito uno giorno 6 dicembre e uno il 15 dicembre.

Per donare si potrà inviare la propria donazione a:

ASSOCIAZIONE BENEFICA UN GESTO PER UN SORRISO

IT20Q0200883421000104600281

Causale bonifico: Aiutiamo Allyson