Podismo, Marathon Caltanissetta presente al Trofeo del Mare e Torino City

Domenica scorsa, la pittoresca località di Aspra, in provincia di Palermo, è diventata il palcoscenico di un evento straordinario: il 10° Trofeo del Mare. Questa gara podistica ha segnato la chiusura del prestigioso Grand Prix di corse su strada della Sicilia ed è stata un trionfo di spirito competitivo, paesaggi mozzafiato e amicizia tra atleti.

Circa 500 atleti, provenienti da vari comuni della Sicilia, si sono riuniti per sfidarsi lungo un percorso di 2,5 chilometri, da ripetere ben quattro volte. Il tutto, sotto lo sguardo incantato del golfo di Palermo e delle maestose montagne che abbracciano il mare, un compagno costante per tutti i 10 chilometri di sfida. La temperatura quasi estiva e un vento insidioso non hanno fermato l’entusiasmo dei partecipanti, che hanno affrontato una strada, fondamentalmente in pianura, con determinazione.

Tra i partecipanti, ben nove audaci atleti della Marathon Caltanissetta, comprese tre coraggiose donne, hanno fatto onore alla maglia gialla della squadra. I risultati sono stati eccezionali, con Giovanni Zagarella giunto per primo tra gli atleti nisseni, registrando un tempo di 49 minuti e 4 secondi. Francesco Calabrese è arrivato subito dopo con un crono di 49 minuti e 25 secondi, mentre Sferrazza Giuseppe ha chiuso in 51 minuti e 18 secondi. Graziella Giambra e Francesco Lomonaco hanno corso insieme e terminato in 51 minuti e 57 secondi. Cannistraci Domenica ha chiuso in 53 minuti e 19 secondi, mentre Riggi Maria e Vitello Giuseppe hanno completato entrambi in 54 minuti e 4 secondi. Giuseppe Zagarella ha raggiunto il traguardo in 55 minuti e 15 secondi. È stata una dimostrazione straordinaria di talento e impegno.

Ma la giornata non è stata solo dedicata ad Aspra. Nello stesso giorno, quattro atleti della Marathon Caltanissetta hanno partecipato alla Torino City Marathon, una gara di risonanza internazionale. Tre di loro hanno affrontato la Half Marathon di 21,097 chilometri, mentre il coraggioso Giancarlo Sberna si è cimentato nei lunghi 42,195 chilometri della maratona completa.

La Torino City Marathon è stata un vero spettacolo, con un percorso che ha attraversato la storia e la cultura di questa affascinante città, passando per i luoghi simbolo dell’innovazione come il Lingotto e la sede storica della Fiat. I corridori hanno anche potuto ammirare il lato più verde di Torino lungo il percorso, rendendo questa maratona un’esperienza unica.

I risultati dei nostri atleti nella Half Marathon sono stati lodevoli: Yvan Manganaro ha completato la gara in 01h36’46”, Salvatore Cimino in 01h47’52” e Salvatore Barbera in 01h57’03”. Giancarlo Sberna, l’unico a osare la maratona completa, ha sfidato la distanza e concluso in 04h35’49”. Questi atleti hanno dimostrato una volta di più il loro spirito combattivo e la loro determinazione.

In sintesi, domenica scorsa è stata una giornata indimenticabile per gli amanti del podismo, con Aspra e Torino a fare da sfondo a due eventi emozionanti. Le corse hanno offerto panorami mozzafiato, amicizia e spirito competitivo, dimostrando ancora una volta che lo sport è in grado di unire le persone in un’unica passione. Congratulazioni a tutti gli atleti della Marathon Caltanissetta per le loro eccezionali performance e per aver rappresentato con orgoglio Caltanissetta e la Sicilia in queste sfide straordinarie.