Ospedale di Sciacca, Schifani “Si riparte con il reclutamento di medici”

PALERMO (ITALPRESS) – Reclutamento straordinario di medici ortopedici e collaborazione con il Civico di Palermo. Sono questi i due pilastri su cui poggia la soluzione individuata per l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca nel corso del vertice convocato per questa mattina a Palazzo d’Orlèans dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Presenti, per l’assessorato regionale della Salute, il dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica Salvatore Iacolino e per l’Asp di Agrigento il commissario straordinario Mario Zappia. L’Arnas Civico di Palermo, nello specifico, metterà a disposizione due giorni a settimana una èquipe di propri medici ortopedici per gli interventi chirurgici da effettuare nell’ospedale dell’Agrigentino. “Grazie a questo accordo, le attività ambulatoriali e chirurgiche – afferma Schifani – potranno ripartire già a metà della prossima settimana. Come promesso, abbiamo trovato in tempi strettissimi una soluzione utile a scongiurare la chiusura. Continuiamo a lavorare per trovare soluzioni di lungo termine per la carenza di medici che interessa il nostro servizio sanitario pubblico”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).