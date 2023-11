Naufragio davanti Lampedusa, muore bimba di due anni

Naufragio davanti alle coste di Lampedusa. Un gruppo di 43 migranti e’ stato soccorso sugli scogli di Capo Ponente dalla Capitaneria di porto. Secondo le prime ricostruzioni, che si basano sulle dichiarazioni dei superstiti, ci sarebbero otto dispersi fra cui due bambini. Una bambina di 2 anni e’ morta durante il trasporto con altri 42 migranti sulla motovedetta della Capitaneria di porto che li stava trasportando al porto. Due pescatori, padre e figlio, inoltre hanno salvato altri due naufraghi.

Gli operatori della Croce rossa italiana hanno accolto all’hotspot di contrada Imbriacola i sopravvissuti al naufragio. Da quanto riferiscono, hanno provveduto alle prime operazioni di accoglienza e al momento sono in corso anche i colloqui con il team degli psicologi. “Ancora una volta veniamo colti da un tragico avvenimento”, dice Debora Diodati, vicepresidente della Cri. Siamo in contatto con i nostri operatori all’hotspot che, come sempre, sono operativi in una situazione di emergenza. La notizia della morte di una bambina di due anni e’ quantomai tragica, soprattutto oggi in cui ricorre la Giornata per i diritti dell’infanzia”, conclude Debora Diodati.