Mussomeli, “camina cu a musica in rosso”. Partecipanti lungo il centro storico sfidano il freddo

MUSSOMELI – Diverse le iniziative poste in essere a Mussomeli in occasione della giornata internazionale per contrastare la violenza sulle donne. Lo hanno fatto gli enti pubblici e privati e, ieri, volendo usufruire della giornata domenicale per esserci più coinvolgimento all’iniziativa, la Proloco, supportata da altri sodalizi, Misericordia, Croce Rossa e dall’Associazione “Oltre” ha riproposto l’evento “ camina cu a musica” , stavolta, in rosso per gridare il No alla violenze sulle donne. C’è stato il momento del lancio dei palloncini rossi, l’avvio della camminata, attrezzati tutti di cuffie e partenza per le diverse vie del centro storico, con le sue vie, vicoli e viuzze, un percorso egregiamente animato dall’ormai apprezzato Fabio Reina, a cui si sono aggregati giovani e meno giovani. Una comitiva in rosso da sud a nord del Centro storico, in un pomeriggio accompagnato dal freddo, ma i partecipanti, noncuranti, hanno raggiunto il Teatro “Salvatore Genco” del parco urbano, dove è stata approntata una panchina rossa , e tutti i partecipanti hanno potuto ascoltare il messaggio contro la violenza sulle donne lanciato dalla psicologa Enza Piazza applaudita dai presenti. Il successivo rientro della comitiva nella sede della Proloco di Mussomeli ha concluso l’importante evento.