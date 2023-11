Morta investita da Tir: è siciliano l’autista indagato per omicidio stradale

La procura di Firenze ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale sulla morte della donna, 63 anni, investita da un tir in retromarcia a Campi Bisenzio (Firenze) il 29 novembre. Indagato il camionista, 39 anni, di Messina. L’uomo è stato sottoposto ad alcol test e all’esame tossicologico ed è risultato negativo. La vittima si chiamava Susanna Celentano ed era una dipendente di Leonardo spa. Secondo una prima ricostruzione, stava aspettando l’autobus davanti alla fermata dello stabilimento di Galileo Avionica quando è stata investita dall’autoarticolato. A causa dell’impatto è morta sul colpo per un trauma toracico. La procura ha disposto l’autopsia. (ANSA).