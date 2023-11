Meteo, domenica piovosa ma la prossima settimana si rivedrà il sole

Il maltempo si farà sentire oggi sulle regioni centro-meridionali con piogge e possibili temporali che, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, si susseguiranno fino alle primissime ore della notte di lunedì 13, con il ritorno della generale stabilità già dal mattino grazie a una nuova spinta dell’Anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale. “Tutta la prima metà della prossima settimana sarà – rende noto il CMI – sarà caratterizzata da condizioni meteo generalmente stabili e asciutte e accompagnate da un timido rialzo delle temperature, che torneranno lievemente oltre la media del periodo. Il sovrascorrimento di correnti più miti ad alta quota, inoltre, potrà generare la formazione di foschie o nebbie da avvezione calda, soprattutto nelle aree notoriamente più esposte a tale fenomenologia (quindi Pianura Padana e vallate interne)”.

Le previsioni per oggi

Al Nord Molte nubi al mattino con precipitazioni a carattere nevoso sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio attese aperture su Liguria, Piemonte e Lombardia, ancora coperto altrove. In serata tempo per lo più asciutto con velature in transito su tutti i settori. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro Al mattino deboli precipitazioni su Toscana, Umbria e Lazio con cieli coperti. Al pomeriggio ancora piogge sparse ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo in miglioramento in serata con ampi spazi di sereno. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o localmente agitati.

Al Sud e sulle Isole Al mattino nuvolosità più compatta specie tra Campania e Sardegna; deboli piogge sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio precipitazioni in transito sulle regioni peninsulari, variabilità asciutta altrove. In serata migliora con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati piovaschi sulla Calabria. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni per domani

Al Nord Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro Al mattino nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni, maggiori addensamenti sul versante adriatico con precipitazioni sparse. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori, con ampie schiarite sul versante tirrenico. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, asciutto sulla Sardegna con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora fenomeni residui sulle stesse regioni. In serata tempo in miglioramento ma con ancora molte nubi. Temperature minime e massime in generale rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.