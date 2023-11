Messina, Guardia di Finanza sequestra 1,5 Kg di droga: arrestato corriere

I finanzieri del Comando provinciale di Messina, nel corso degli ordinari controlli ai mezzi in transito sullo stretto, hanno sequestrato circa 1,5 chili di hashish nascosti in un trolley e arrestato il corriere di nazionalità straniera incaricato del trasporto. I 15 panetti di stupefacente, da circa 100 grammi ciascuno, che riportavano un’etichetta con la scritta ‘Coco’ – verosimilmente a identificare il produttore – erano nascosti in tre involucri, avvolti da più strati di cellophane, per cercare di contenerne il forte odore. L’escamotage, tuttavia, non ha tratto in inganno il fiuto del cane antidroga che ne ha immediatamente segnalato la presenza. Il corriere è stato arrestato in flagranza per traffico di sostanze stupefacenti e condotto in carcere. “L’attenzione è altissima rispetto a tale fenomeno criminale, sintomatico, peraltro, dell’esistenza di agguerrite e strutturate organizzazioni criminali, in grado di gestire quantitativi di droga ben più rilevanti – spiegano dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Messina -. Un fenomeno di grave impatto sociale che costituisce, come ormai documentato da numerose operazioni di polizia, una delle primarie fonti di finanziamento della locale criminalità organizzata, così confermando la centralità del comprensorio messinese quale porta d’ingresso dello stupefacente in Sicilia, nonché punto strategico per il transito ed il traffico di ingenti quantità di narcotico”.