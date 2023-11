Mazzarino. Mozione dei consiglieri D’Aleo, Lo Forte e Vicari su carenza di illuminazione in alcune zone del centro abitato

MAZZARINO. I consiglieri comunali di minoranza Livio D’Aleo, Francesco Lo Forte e Santo Vicari hanno presentato una mozione urgente indirizzata al Signor Sindaco, al Presidente del Consiglio e agli Assessori, evidenziando la persistente carenza di illuminazione in diverse zone della città di Mazzarino.

La mozione sottolinea l’urgenza di affrontare il problema dell’illuminazione pubblica. La situazione descritta è caratterizzata da guasti dell’illuminazione pubblica in diverse zone della città, accompagnata da una raffica di segnalazioni. L’ amministrazione, a detta dei tre consiglieri comunali di minoranza, non è ancora intervenuta. Le strade coinvolte sono via Bisenti e strade circostanti presentano, a detta dei consiglieri, luci lampeggianti come psichedeliche poi Via Salita Madonna, manca il braccio con relativa lanterna, Via delle Nazioni, Viale della Regione (altezza sbocco Via Puglia) e Via Principe Umberto (vicino al civico 54.Si evidenzia anche la mancanza dei vecchi pali con relativi punti luce, a causa dell’impianto obsoleto.

L’appello rivolto al Sindaco e alla Giunta comprende la richiesta di un’indagine sulla messa in opera di un faro in Via Celso, al posto delle lanterne previste dal decoro urbano. Per i tre consiglieri “È fondamentale garantire un’illuminazione adeguata in tutte le strade della città promuovendo sicurezza e benessere nella comunità”.

“In un contesto in cui le vie sono avvolte da luci e ombre – prosegue la nota – la mozione si configura come un richiamo alla responsabilità dell’Amministrazione Comunale nell’assicurare un ambiente urbano sicuro e accogliente per tutti i cittadini di Mazzarino. Si auspica che l’adozione di azioni immediate ed efficaci possa dissipare l’oscurità che attanaglia le strade della città”.