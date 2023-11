Mazzarino. L’On. Giuseppe Catania si complimenta con l’Asp per la soluzione al problema del servizio sanitario di base

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo nota dell’on. Giuseppe Catania in merito alla questione legata al servizio sanitario di base a Mazzarino.

“Voglio ringraziare la Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta ed in particolare il Direttore Generale Ing. Alessandro Caltagirone e il Direttore Sanitario Dott. Luciano Fiorella per avere preso in carico e aver trovato la soluzione alla problematica dell’assenza del servizio sanitario di base a circa 2.000 cittadini mazzarinesi a causa dell’entrata in quiescenza dei rispettivi medici di famiglia.

Avevo sottoposto loro la problematica, dopo che il Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia, Vincenzo D’Asaro, aveva rivendicato con forza la necessita di trovare una soluzione ad una situazione fortemente critica che vedeva i cittadini di Mazzarino, privi ormai del loro medico di base, costretti a non poter portare avanti piani terapeutici, anche salva vita, o costretti a pagare i loro farmaci normalmente riconosciuti dal SSN dietro prescrizione medica.

Nella giornata di ieri avevo accompagnato, presso il Direttore Sanitario dell’ASP di Caltanissetta, una delegazione composta dai Coordinatori Cittadini di Fratelli d’Italia e della Lega di Mazzarino, Vincenzo D’Asaro e Salvatore Bonaffini, nonché al vice Coordinatore di FDI di Mazzarino Giuseppe Impaglione e dal Segretario Provinciale dello Snalv Confsal Manuel Bonaffini.

Già da domani i cittadini di Mazzarino, privi del loro medico di famiglia, potranno rivolgersi liberamente alla guardia medica locale per poter accedere alle prescrizioni mediche di loro interesse e già dalla prossima settimana sarà dato incarico ad un nuovo medico di medicina di base a cui saranno passati i pazienti sprovvisti. Sempre nella giornata di domani verrà diramato un comunicato esplicativo dal Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta che illustrerà le modalità nel dettaglio”.

On. Giuseppe Catania