Marathon Caltanissetta: dieci atleti allo start per la 9ª Maratonina del Golfo

Domenica scorsa, in quella che fu Terranova di Sicilia, oggi conosciuta come Gela, si è tenuta la nona edizione della Maratonina del Golfo, un evento che ha coinvolto appassionati atleti in due entusiasmanti gare, disputate contemporaneamente: il Trofeo AISA da 10,5 km e la Mezza Maratona da 21,097 km. La manifestazione ha attirato circa 400 partecipanti, con il via dato da Macchitella e un giro di boa a 5250 m.

In una giornata inizialmente avvolta da nuvole grigie, il percorso lungo il suggestivo lungomare ha visto qualche timido sprazzo di sole e un’atmosfera densa di umidità ed un vento parecchio insidioso, creando la cornice perfetta per una sfida di resistenza e determinazione. Il tracciato altalenante, senza tratti con elevata pendenza, ha posto gli atleti di fronte a una prova completa delle loro capacità.







La Marathon Caltanissetta ha portato in pista dieci valorosi partecipanti, con tre di loro impegnati nella gara più breve. Francesco Calabrese ha brillato, conquistando il terzo posto nella sua categoria (SM45) con un tempo di 52’54”. Francesco Lomonaco e Giuseppe Vitello hanno concluso rispettivamente in 52’54” e 57’27”.

Nella mezza maratona, Luigi Trentuno ha ottenuto un risultato eccezionale, chiudendo in 01h44’01” e aggiudicandosi un meritato terzo posto nella categoria (SM65). Altri risultati notevoli sono stati registrati da Salvatore Lamarca 01h36’38”, Giuseppe Fasciana 01’39”32”, Michele Mosca e Marcello Frattallone, entrambi hanno completato in 01h46’55”, Salvatore Barbera in 01h53”47”, e Domenica Cannistraci in 02h00’32”.

La giornata è stata intrisa di emozioni e spirito competitivo, evidenziando la passione e l’impegno degli atleti che hanno reso la nona Maratonina del Golfo un’esperienza indimenticabile di sana competizione e determinazione.