Insofferente ai domiciliari esce per una passeggiata, arrestato

In giro in centro nonostante fosse agli arresti domiciliari. I carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Augusta (SIRACUSA) hanno arrestato un 35enne per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo finito in manette lo scorso agosto per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e posto ai domiciliari, insofferente alle restrizioni aveva deciso di fare una passeggiata. I militari lo hanno bloccato mentre camminava per le vie del centro urbano. Dopo le formalità di rito, è stato nuovamente posto ai domiciliari.