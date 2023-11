Indagine su qualità della vita in Italia. Il presidente della Nissa Luca Giovannone: “A Caltanissetta c’è tutto quello di cui si necessita quanto che in grandi città”

A Milano e Bolzano si vive meglio. A Caltanissetta, invece, in 106 esima posizione, in base all’indagine promossa da Italia Oggi, la qualità della vita non è la stessa che nelle città summenzionate. Ad intervenire sulla questione è stato il presidente della Nissa Luca Giovannone.

Lo ha fatto con un’analisi accorata e al tempo stesso piena di orgoglio:

“L’indagine sulla qualità della vita di ItaliaOggi-Ital Communications. Caltanissetta 106esima su 107. Vi dico come la penso io che ho girato tutta la nostra nazione. La prima Bolzano mi è sembrato essere all’estero e questo non mi è piaciuto. La seconda Milano tristemente grigia. La terza Bologna per pranzare di domenica non si trovava un tavolo in nessun ristorante. La quarta Trento un paesello. La quinta Firenze, meravigliosa Città ma c’è un traffico insopportabile.

Caltanissetta invece è la Città che amo. C’è tutto quello di cui si necessita quanto che in grandi città. Non è stata rilevata dall’indagine di ItaliaOggi-Ital Communications l’affabilità della gente. La popolazione di Caltanissetta è di una simpatia unica ed emana un calore umano che ti fa stare bene, quindi mi tengo Caltanissetta!”.