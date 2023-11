Gli arresti di Siracusa. Carta Reddito di Cittadinanza a garanzia dei pagamenti per la droga

Il reddito di cittadinanza come garanzia per i pagamenti della droga. E’ uno dei particolari che emerge dall’operazione dei carabinieri di Siracusa che stamattina ha sgominato un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e ha portato all’esecuzione di 19 arresti. Il gruppo, secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Dda di Catania, non avrebbe esitato a compiere aggressioni fisiche ed atti di danneggiamento al fine di recuperare i crediti vantati nei confronti degli acquirenti che, qualche volta, avrebbero consegnato agli spacciatori la propria carta prepagata sulla quale mensilmente era accreditato il reddito di cittadinanza, fornendone anche il codice pin, a garanzia della copertura del credito. L’organizzazione inoltre avrebbe avuto a disposizione armi, cosa che ha consentito alla Dda e al gip di contestare l’aggravante del carattere armato dell’associazione.