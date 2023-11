Editoria, Ciancio Sanfilippo vende il quotidiano La Sicilia a Mirri. Per la direzione si fa il nome del palermitano Marcello Sorgi l 91enne storico proprietario del quotidiano catanese pronto a cedere al presidente del Palermo Calcio. Che avrà come consulente Antonello Perricone, ex ad di Rcs e Sipra. Si pensa già al nome del nuovo direttore: tra i più gettonati c’è quello di Marcello Sorgi.

