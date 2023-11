Caltanissetta, Vespa Club rinnova il direttivo: Gioacchino Vincitore è il presidente

Domenica 19 novembre 2023, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, si sono svolte nella sede del VC Caltanissetta in via Vespri Siciliani al n°17 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Massiccia e’ stata la partecipazione al voto da parte degli associati.I candidati iscritti per il nuovo Consiglio Direttivo sono stati 14.

Lo spoglio delle schede e’ iniziato alle ore 12,30 per concludersi alle ore 13,07.

Tra i 14 candidati iscritti,i primi sette che otterranno piu’ preserenze faranno parte del Consiglio Direttivo,dai quali sara’ eletto il nuovo Presidente del VC Caltanissetta ,gli altri sette faranno parte del consiglio dei probiviri.

Il nuovo Presidente del VC per il triennio 2024,2025,2026 e’ stato eletto Gioacchino Vincitore.

Gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono: Chiara Costa,Salvatore Costa,Giuseppe Cuda,Giuseppe Middione,Giuseppe Scuto e Luciano Ventura.

Alla fine, il nuovo Presidente Gioacchino Vincitore, ha ringraziato tutti i presenti ed i Consiglieri per la fiducia accordatagli,ha aggiunto,che in questo triennio,ci saranno grandi novita’ sportive che coinvolgeranno la Citta’ di Caltanissetta e parte della Provincia.

Le elezioni si sono concluse con un beneaugurante brindisi.