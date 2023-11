Caltanissetta, venerdì e sabato al talent show “Città di Caltanissetta” in gara ballerini, musicisti e cantanti

Prenderà il via nei giorni 10 e 11 novembre, rispettivamente alle ore 16:00 e alle 17:00, nell’Aula Magna del Liceo classico, linguistico, coreutico, artistico ” Ruggero Settimo, il Talent Show “Città di Caltanissetta” che vedrà in gara ballerini, musicisti e cantanti dai 10 ai 25 anni.

L’evento è organizzato dall’APS “ Sulle ali della Musica”, finanziato attraverso il bilancio partecipativo 2023 dal Comune di Caltanissetta con la collaborazione del liceo R. Settimo e del Comitato di Quartiere San Luca. Il progetto dell’APS, si pone come obiettivo la valorizzazione dei giovani talenti ed il loro supporto per la crescita in ambito artistico, ponendo particolare attenzione al lavoro delle scuole che viene svolto con tanto sacrificio e dedizione.

Anche in altre occasioni, l’APS si è dedicata alla promozione dei giovani, attraverso l’assegnazione di borse di studio al fine di aiutarli nello studio e nella formazione.

I candidati ammessi alle semifinali del 10 novembre sono i seguenti

Sezione Canto:

Maria Ginevra Azzaro, Daniela Cancemi, Claudia Di Dio, i Daydreamers, Miryam Fasciana, Chiara Ferlisi, Alessia Manzella, Sophie Melfa, Aurora Mulè, Perla Panepinto, Alessio Pirrello, Giada Rotolo, Simona Lucia Saja e Alessia Ventura.

Sezione Danza:

3 gruppi di danza contemporanea della scuola ASD “Centro Studio Danza” di Mariella Rizza , Martina Infantolino , Beatrice Maria Zito e Giulia Pesce (soliste) della scuola “ ASD Centro Studio Danza” di Mariella Rizza, Ilaria Lombardo (solista) della scuola ASD “Studio 21” di Ottavio Ventura, Eliana Di Forti ed Aurora Bileci (passo a due Modern dance) della scuola ASD “Movimento in Danza” di Eva Farinella.



Sezione Strumentale:

Giorgio Anzalone, Alice Buono, Mattia Cancelliere, Francesco Cardillo, Michele Cardillo e Matteo Guagliardo, Marcello Giordano, Elisabetta Martorana, Trio Elite.

Gli ammessi alla finale saranno tre per ogni sezione; i primi classificati riceveranno una targa ed un premio in denaro, tutti gli altri un attestato ed una medaglia. Sarà inoltre designato un Primo premio Assoluto scelto tra le tre categorie.



La giuria sarà composta dai seguenti componenti: M° Fabio Correnti presidente della giuria (pianista e compositore docente al Conservatorio A. Scarlatti di Palermo), M° Giuseppe Vasapolli ( pianista e compositore docente al Conservatorio A. Scarlatti di Palermo) , Alfonsa Infurna (docente di canto moderno e lirico nella Umsi ) , Rosanna Di Giorgi (direttice artistica e istruttrice della scuola di danza “ Le Corps et L’esprit” di Serradifalco).



La serata finale, che inizierà con una performance della classe quinta AD del Liceo R. Settimo ad Indirizzo Coreutico, sarà inframezzata, alle ore 17, 45, dal recital pianistico del M° Giuseppe Vasapolli.

Le due manifestazioni saranno presentate da Nello Ambra.