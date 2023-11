Caltanissetta, studenti del Manzoni – Juvara incontrano il Questore Albertina Agnello

Questa mattina nell’Aula Magna dell’I.I.S.S. “Manzoni – Juvara” di Caltanissetta, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti nell’ambito della campagna permanente “Questo non è amore”, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del #25novembre2023. Il Questore Pinuccia Albertina Agnello, accolta dalla Dirigente Scolastica Rita Galfano, ha aperto l’incontro salutando studenti e docenti. Successivamente l’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Nadia Lumia, della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta, e l’Avv. Valentina Matraxia, Presidente del Centro Antiviolenza Galatea Onlus di Caltanissetta, hanno intrattenuto i ragazzi, alla presenza dei docenti e del Prof. Giuseppe Mirabella, referente per la legalità dell’istituto, sensibilizzandoli sull’attualissima tematica della violenza di genere e sulla normativa vigente.