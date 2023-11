Caltanissetta, Palazzo Moncada e l’ex Rifugio Antiaereo entrano nella “Rete dei Musei Comunali della Sicilia”

La Giunta comunale, guidata dal sindaco Roberto Gambino, ha approvato la proposta per l’adesione alla “Rete dei Musei Comunali della Sicilia” della Galleria di Arte Contemporanea di Palazzo Moncada e del Museo di Arte Contemporanea dell’ex rifugio antiaereo.

L’iniziativa di costituire una rete dei musei comunali siciliani è dell’Anci Sicilia, l’Associazione dei Comuni Siciliani, e ha lo scopo di attivare una stretta collaborazione tra i musei e gli spazi espositivi degli Enti Locali della Regione Siciliana, sulla base di regole condivise, per il coordinamento delle attività di promozione, comunicazione e gestione, per migliorare la sostenibilità finanziaria e per ampliare la missione culturale dei singoli musei. Inoltre, la “Rete dei Musei Comunali della Sicilia” intende promuovere e qualificare il rapporto tra i musei e il contesto territoriale in cui sono inseriti, al fine di migliorare la percezione del patrimonio storico, artistico e ambientale dei singoli Enti e della Sicilia.

Mira a promuovere intese con altri Enti pubblici quali la Regione Siciliana, i Ministeri e le Soprintendenze, per favorire la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali, nell’ambito delle rispettive competenze. La Rete serve anche a promuovere iniziative per diffondere la fruizione pubblica dei beni, attuando – anche in rapporto con le istituzioni scolastiche – attività didattiche ed educative che contribuiscano alla conoscenza della natura, della storia e delle tradizioni locali e della realtà contemporanea. Ha lo scopo, altresì, di ricercare economie di scala e forme di potenziamento della produzione culturale e di razionalizzazione dell’offerta museale, in sinergia con le politiche del turismo, dell’ambiente, dell’istruzione e della formazione professionale, nonché di favorire il sostegno e lo sviluppo delle realtà minori.