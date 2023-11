Caltanissetta, “Orange the World”: Soroptimist e Carabinieri insieme contro la violenza sulle donne

Come ogni anno, l’Unione Italiana del Soroptimist sostiene la campagna internazionale “Orange the World”, promossa dall’ONU, e condivisa dalla nostra Federazione Europea, che prende il via il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere, che si protrae fino al 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani e del Soroptimist Day.

Durante i 16 giorni di attivismo, le Soroptimiste concentrano l’attenzione sulla realizzazione di iniziative e azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su questo tema e di condanna, utilizzando il colore arancione , che rappresenta l’energia e la visione positiva del futuro.

La Federazione europea ha previsto nel 2022 “READ THE SIGNS” una innovativa campagna, che è stata sostenuta da UNWomen, realizzando 7 videoclip che affrontano alcuni temi che contengono componenti essenziali, quali gli abusi informatici, il controllo economico -finanziario,la perdita di fiducia in se stesse, l’umiliazione, la violenza fisica, gli abusi sessuali, che il Club Caltanissetta ha già veicolato nelle scuole.

Il Soroptimist d’Italia ha sostenuto la campagna, affiancando il motto “NON ACCETTARE NESSUNA FORMA DI VIOLENZA – CHIAMA IL 1522”, numero telefonico di servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità..

Riconoscere i segnali di una relazione tossica , oggi più che mai, è fondamentale perchè aiutano le donne ad individuare comportamenti ed atteggiamenti che posso trasformarsi in una vera e propria violenza fisica.

Il Soroptimist Caltanissetta in vista del 25 novembre, che quest’anno assume una rilevanza ancora più sentita dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha predisposto diverse iniziative :

– passeggiata per le vie di un quartiere del centro storico con eventi per dire no alla violenza:

– illuminazione in arancione della Caserma dei Carabinieri presso la quale è stata realizzata (come per la Tenenza di San Cataldo), una “Stanza tutta per sé”, luogo dove le donne che desiderino denunciare abusi e violenze sono accolte, da personale altamente qualificato, in un ambiente confortevole e protetto. L’Arma dei Carabinieri è un partner illustre dell’Unione, in considerazione di un protocollo sottoscritto tra le parti per la realizzazione delle “Stanze”, ad oggi più di 200 in tutta Italia.

– lo slogan “Read the Signs” (Riconosci i Segnali) con il numero antiviolenza 1522 ed il 112 saranno pubblicizzati sui bus che attraversano le vie cittadine;

– coinvolgimento dei negozianti per la condivisione delle locandine:

– ciclo di incontri con gli studenti per sensibilizzare e prevenire la violenza e per educare alle relazioni sane con la collaborazione dei rappresentanti dell’Arma.