Caltanissetta, l’amministrazione Gambino ascolta le proposte della Consulta Provinciale Studentesca

“A Palazzo del Carmine le porte sono sempre aperte per i giovani”. A ribadire questo principio è sempre stato il Sindaco Roberto Gambino che non perde mai l’occasione di ascoltare i giovani ritenendoli parte fondamentale “del presente e non del futuro”.

In una città in cui l’emigrazione dei giovani inizia già a 18 anni conclusi gli studi di scuola media superiore, per andare all’università o già in cerca di un lavoro “ma dove ce n’è veramente, lontano da Caltanissetta”, l’ascolto di questa fascia di cittadini diventa quanto mai prioritario.

Ed è per questo che anche ieri il Sindaco e l’assessore Ettore Garozzo hanno incontrato una rappresentanza dei ragazzi della Consulta Provinciale Studentesca.

Tanti i temi trattati che hanno spaziato dalla mobilità in città agli eventi per il Natale, passando per azioni di volontariato, sport, orientamento e azioni di utilità sociale.

“Ragazzi siete grandi” commenta il Sindaco Gambino sui suoi profili social.