Caltanissetta, grande partecipazione all’Oasi Cristo Re per l’evento “Sicilia e Tradizione”

Grande commozione e soddisfazione per il progetto “Sicilia e Tradizione” organizzato all’istituto “Oasi Cristo Re” di Caltanissetta dagli alunni delle classi IV e V primaria insieme ai docenti e alcuni professionisti locali e artigiani di antichi mestieri.

Una platea folta che ha voluto rievocare le tradizioni locali insieme ai bambini che, raccontando simbolicamente il passato hanno saputo rappresentare, concretamente, il futuro del territorio.

Insieme a genitori, amici, parenti e cittadini curiosi era presente, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, anche il Sindaco Roberto Gambino.



















Particolarmente apprezzate sono state le esibizioni degli allievi che hanno ricevuto grandi complimenti e applausi soprattutto dopo aver cantato l’inno siciliano, canto non abbastanza conosciuto ma di grande intensità emotiva.

“Ringrazio i miei docenti che, con i nostri ragazzi, sono stati capaci di commuovere un enorme platea trasmettendo a tutti il loro grande entusiasmo e dimostrando quanto avevano appreso nel corso di questi mesi – conclude la direttrice dell’Oasi Cristo Re Suor Maria Paola -. Mi auguro che la nostra scuola sia un punto di riferimento per la conoscenza per l’amore che porta alla cultura e soprattutto per la cura dei ragazzi”.

L’evento, infatti, è nato dal desiderio dei docenti e dei bambini di trasformare le nozioni di geografia acquisite nei libri in esperienze ed emozioni. Dopo aver studiato, dunque, tutte le Regioni italiane e aver preso la Sicilia in rappresentanza di tutte, gli allievi hanno voluto portare “nella vita reale” parole e immagini. Ed ecco che oltre l’inno siciliano, gli antichi giochi e le rappresentazioni sono intervenuti i “Maestri di arti e mestieri” con i loro stand di pietanze tipiche e sfiziose quali arancine, caldarroste, panelle, olio, miele e dolci. E’ stato possibile anche apprezzare il lavoro della ricamatrice Rosa D’Agostino con l’arte del Tombolo, Simone Mezzatesta con il ricamo di arte sacra e l’Associazione Cesare Battisti di San Cataldo con la scuola dell’artigianato Antichi Mestieri.