Caltanissetta, FormaDSicilia: concluso il corso di formazione per dirigenti scolastici

Si è concluso all’IIS “Sen. Angelo Di Rocco” il ciclo di sette incontri di alta formazione denominato “FormaDSicilia” rivolto ai dirigenti scolastici delle provincie di Caltanissetta, Agrigento ed Enna.

Il ciclo di incontri è stato voluto dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Pierro dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ed è stato organizzato dal dirigente Bernardo Moschella dell’U.S.R. Sicilia.

L’ultimo dei sette incontri ha riguardato il tema della Transizione digitale e dei Siti web delle scuole. Ad affrontarlo in maniera ampia e competente è stato Marco Mancarella, avvocato esperto in Diritto delle nuove tecnologie, professore di Informatica giuridica e Diritto dell’impresa digitale.

La dirigente reggente dell’IIS Di Rocco Laura Zurli, intervenendo, ha ringraziato il dott. Mancarella per aver contribuito, al pari dei precedenti relatori degli altri moduli, ad accrescere il bagaglio di conoscenze, competenze e capacità dei dirigenti scolastici partecipanti in materia di transizione digitale, sottolineando come anche questo tema abbia costituito una risposta adeguata ai fabbisogni formativi dei Dirigenti scolastici.

I precedenti moduli formativi hanno riguardato il tema Scuola Futura contemporanea, la Gestione e attuazione degli adempimenti in materia di contratti e procedure negoziali; la Comunicazione, comportamenti, gestione dei conflitti; la Gestione dei procedimenti disciplinari e gestione del contenzioso; la Gestione e attuazione degli adempimenti in materia di privacy e la Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa. Ne è uscita fuori una proposta formativa articolata e al tempo stesso completa volta ad accompagnare le attività dei Dirigenti e a favorirne l’aggiornamento professionale, nella logica della formazione continua. Il tutto nella prospettiva di un progetto volto all’adeguamento delle competenze dirigenziali per favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all’innovazione. A conclusione di questo percorso è prevista la MasterClass finale, dal titolo “Leadership educativa e nuovi orizzonti culturali”, che avrà come relatrice Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento.