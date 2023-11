Caltanissetta, eccessivo rincaro del servizio autobotte. Audizione della VII commissione comunale

La settima Commissione consiliare permanente (Trasparenza), presieduta dalla consigliera Matilde Falcone, nella seduta dello scorso 17 novembre, alla presenza dei componenti, i consiglieri Oscar Aiello, Angela Caruso, Fabrizio Di Dio, Salvatore Mazza e Maria Antonietta Schirmenti, ha audito il segretario generale Calogero Ferlisi e l’assessore del Comune del capoluogo nisseno Marcello Frangiamone, assente il dirigente Tomasella, per discutere la problematica del rincaro eccessivo del servizio di autobotti per la fornitura e l’approvvigionamento di acqua in zone cittadine non servite dalla rete idrica.

“La commissione ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini che, residenti in zone periferiche, hanno subito aumenti considerevoli, si parla del 100%, per la fornitura di un’autobotte. L’acqua è un bene primario che non può subire aumenti inverosimili mettendo in difficoltà le famiglie già penalizzate dall’aumento del costo della vita” dichiara la settima commissione permanente.

Durante la seduta si è anche discusso del regolamento per l’erogazione di contributi a favore di questi cittadini, fortemente penalizzati dalla mancanza della rete idrica nelle zone in cui vivono. Regolamento che è già stato esitato dalla terza commissione ma che, lamenta la settima commissione, a distanza di un anno non è ancora stato lavorato dagli uffici. A tal proposito i componenti della commissione, nel corso della seduta, hanno sollecitato il segretario generale, Calogero Ferlisi, affinché segua personalmente l’iter procedurale per il varo definitivo di questo regolamento. Inoltre, è stato chiesto all’assessore Frangiamone di convocare i proprietari delle autobotti per invitarli a calmierare i prezzi.

La commissione, al termine della seduta, ha stabilito di convocare i vertici di Caltaqua e Ati per trovare soluzioni condivise a questa grave problematica.