Caltanissetta. Dal lunedì al venerdì presso la Casa delle Culture e del Volontariato promossa raccolta giocattoli

CALTANISSETTA. Gli organizzatori dell’iniziativa legata alla raccolta dei giocattoli hanno ricordato che presso la Casa delle Culture e del Volontariato (Via Xiboli n.310- Caltanissetta) è in corso la raccolta dei giocattoli.

E’ possibile portare i giocattoli in orario di apertura dal Lunedì al Venerdì, di Mattina dalle 09:00 alle 13:00 , e di Pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00. Chiunque può portare giocattoli che serviranno per ridare un sorriso a bambini che non posseggono giocattoli e che, proprio per questo, sono impossibilitati a giocare.