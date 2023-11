Caltanissetta, Consulta Comunale “Cultura”: Luigi Santagati è il portavoce, Giuseppe Giugno il vice

A Caltanissetta si sono riuniti i membri della Consulta Comunale “Cultura”.

A essere eletto come portavoce è stato Luigi Santagati e come vice Giuseppe Giugno. I due nisseni, entrambi architetti, si sono sempre impegnati nell’ambito della formazione e della divulgazione svolgendo sia la professione di insegnante sia con studi e approfondimenti sulla storia della città e delle sue figure più rappresentative. Le ricerche, poi pubblicate in volumi o riviste specializzate, hanno offerto un contributo di arricchimento per la città.

L’auspicio è quello di riuscire a raccogliere le istanze dei cittadini e dello stesso territorio sia per una valorizzazione all’esterno di quella che in passato era definita “La Piccola Atene”, sia all’interno promuovendo e diffondendo una crescita culturale dei suoi abitanti.