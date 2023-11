Caltanissetta, concluso il corso di difesa femminile. Le allieve: “Dona più sicurezza e autostima”

Tre mesi di incontri settimanali con tante prove pratiche, molto esercizio fisico, nozioni e regole. E ieri sera prova d’esame a Caltanissetta con la promozione di tutte le 85 partecipanti del corso di Autodifesa Femminilesemplice ed efficace, progetto organizzato e sponsorizzato dal settore Nazionale Jujitsu antico CSEN tenuto dal Maestro Nisseno Alfonso Torregrossa che ha messo a disposizione la sua esperienza in ambito di Protezione Ravvicinata e Sicurezza con metodologie di auto-protezione e prevenzione delle aggressioni.

Per molte settimane un team di donne nissene ha scelto di frequentare e affrontare alla ASD SAMURAI DOJO un intenso programma che ha consentito di acquisire più consapevolezza, utilizzando tecniche di alta formazione di Jujitsu e Krav Magà per garantire più sicurezza rispetto alla propria autonomia e libertà di movimento.

Una iniziativa di grande successo, iniziata con la prima edizione a Caltanissetta nell’autunno 2007 per poi diffondersi a macchia d’olio in varie Città Italiane di cui Torregrossa è il coordinatore.

Sempre troppo attuale e preoccupante la questione della violenza sulle donne – ha commentato il Maestro Torregrossa – il mio augurio che altre donne Nissene possano decidere di frequentare una qualsiasi palestra di Arti Marziali anche perché nella nostra città ci sono ottimi insegnati (aldilà dello stile insegnato) che possano aiutare a migliorare la propria incolumità .



Katia : La semplicità è efficacia; più l’autodifesa è semplice e immediata, più ti potrà servire in caso di necessità.

Anna : Ti aiuta ad accrescere l’autostima e a diventare più sicura di te, più assertiva e decisa – mai più una vittima! Grazie