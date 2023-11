Caltanissetta, Banco Alimentare raccoglie oltre 46 mila pasti: un aumento del 16% rispetto al 2022

Un oceano di generosità è arrivato dai cittadini che hanno donato alimenti nutrienti per aiutare le persone in condizione di fragilità economica

Si è svolta sabato 16 novembre 2023 la colletta organizzata da Banco Alimentare in tutta l’Italia. Tantissimi i Comuni coinvolti nel sostegno alle persone più fragili e a rispondere all’appello è stata anche la Provincia di Caltanissetta.

Ad aderire, in tutta la penisola, sono stati 11.800 supermercati (+ 6% sul 2022) e oltre 140.000 volontari che hanno raccolto 7.350 tonnellate (+9% rispetto alla scorsa edizione) di prodotti a lunga conservazione. Nella sola città di Caltanissetta hanno aderito tutti e 18 i supermercati del Comune con il coinvolgimento di circa 300 volontari che hanno permesso, grazie alla generosità di chi ha scelto di fare “un gesto concreto insieme”, ben 23.102 kg di alimenti pari a 46.204 pasti. Si registra, così, un +16% di donazioni rispetto al 2022 quando erano stati raccolti19.984 Kg di alimenti che avevano permesso di confezionare circa 39.968 pasti.

Il trend positivo del 2023 è stato esteso in tutta la Sicilia. Ciascuna Provincia, infatti, ha registrato un aumento delle donazioni portando a un totale di 454.664 kg raccolti in 1.140 supermercati dai circa 12mila volontari coinvolti, contro i 372.723 kg che erano stati raccolti con la Colletta del 2022.

“Ringrazio tutti i concittadini che hanno accolto l’invito a fare un semplice gesto concreto per chi ha necessità” ha commentato al termine della raccolta il responsabile provinciale Raimondo Messina che, con orgoglio, ha esteso l’apprezzamento di stima anche ai volontari che, con dedizione e impegno hanno permesso a molte famiglie di poter imbandire le loro tavole con del cibo nutriente.

“Sono molto grato per il risultato ottenuto durante questa Colletta – afferma Pietro Maugeri, presidente Banco Alimentare della Sicilia ODV -. Al di là dei numeri: +9% a livello nazionale e +22% a livello regionale, sono continuamente sorpreso da questo oceano di gratuità, fatto di volontari, persone comuni e ragazzini di tutte le età che, insieme, hanno donato con gioia. È anche grazie a questi momenti che insegniamo ai più giovani che si può costruire un mondo più giusto e creare reale coesione sociale”.

Sono sempre di più le persone in povertà assoluta nel nostro Paese: si contano oltre 5,6 milioni di individui secondo i dati Istat sul 2022 e per l’anno in corso Banco Alimentare ad oggi registra un incremento di richieste di aiuto di oltre 50mila persone. Tante sono state le associazioni e le persone coinvolte e tra queste anche testimonial di notorietà nazionale come Benedetta Parodi, celebre conduttrice di programmi di cucina.











“Il gesto della Colletta si è ripetuto ieri per il 27esimo anno consecutivo, senza mai interruzioni neanche durante la pandemia. Un “gesto” che porta in sé un significato capace di far sperimentare e indicare la carità come dimensione fondamentale del vivere, come presupposto per una convivenza capace di costruire una prospettiva di pace, di solidarietà e di crescita comune” – commenta Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare. “Con la Colletta Alimentare aderiamo alla Giornata Mondiale dei Poveri indetta per oggi da Papa Francesco. Ringraziamo tutti coloro, in particolare i tantissimi giovani volontari, che con il loro sostegno, il loro impegno e il loro sacrificio hanno reso possibile il manifestarsi di una così grande condivisione e solidarietà” – conclude il Presidente.

La Colletta Alimentare è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali e il Lions Club International.

La raccolta del Banco Alimentare, però, non si limita a una sola giornata poiché le famiglie hanno necessità di riempire le loro tavole anche negli altri 364 giorni.

L’appello a donare si estende così attraverso diversi canali.

Il primo è quello ufficiale e fisico. Ogni parrocchia o associazione che ha aderito all’iniziativa del Banco Alimentare potrà accogliere della spesa donata o saprà indirizzare al punto di raccolta più vicino al proprio domicilio.

Il secondo è quello virtuale. Esistono delle piattaforme ufficiali dedicate. Per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare/fai-la-spesa-online

Il terzo è quello confidenziale. Ogni cittadino conosce almeno una famiglia o una persona che si trova in difficoltà economica o fragilità. Riuscire a trovare il giusto modo per aiutarla, garantendo il rispetto della dignità e della generosità altruistica, consente di poter arricchire un legame civico e umano.