Baby Shower alternativo: una mamma invita le amiche per pulirle casa

Negli ultimi anni, il baby shower, ossia il momento in cui amici o parenti annunciano ai futuri genitori il sesso del nascituro, è diventato sempre più popolare. Inoltre si vanno aggiungendo sempre nuovi modi per scoprire se il bebè in arrivo sarà un maschio o una femmina, come il caratteristico scoppio di palloncini, le scatole misteriose e molte altre idee originali.

Un utente di TikTok di nome Nia ha recentemente pubblicato un video in cui chiede alle sue amiche se sono disposte ad aiutarla con i lavori di casa, poiché per lei sarebbe un regalo molto gradito. Inoltre la protagonista spiega attraverso la sua didascalia: “Ogni donna incinta ha necessità del suo festino delle pulizie. Se sei incinta e non vuoi il baby shower, chiedi questo ai tuoi amici. Se hai amiche incinte, fallo per loro”.

Dopo l’iniziale stupore, gli amici della giovane si sono recati a casa sua per darle una mano nell’allestimento degli spazi per il nuovo arrivato. Quindi si sono assicurati che l’abitazione fosse impeccabilmente pulita e ordinata, compiendo tutti quei compiti faticosi che una donna nelle ultime fasi della gravidanza potrebbe svolgere con estrema difficoltà.

Tutti hanno contribuito come potevano: chi ha spazzato, chi ha spolverato, chi ha gettato l’immondizia e chi ha passato l’aspirapolvere, tutti pronti per accogliere il piccolo in quello che è stato un baby shower alternativo.

Il gesto è stato molto apprezzato dai followers della creator, e la felicità sul volto delle amiche non è passata inosservata, consapevoli di aver compiuto un gesto davvero premuroso nei confronti della futura mamma.

