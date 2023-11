Ai domiciliari malmena la moglie e la porta in ospedale, arresto

Un uomo di 44 anni agli arresti domiciliari è stato arrestato a CATANIA dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito moglie, colpita alla testa, ed averla portata al Pronto Soccorso. Gli agenti, intervenuti in zona piazza Palestro per la segnalazione di una lite in famiglie, l’hanno bloccato in ospedale e per questo deve rispondere non solo di maltrattamenti in famiglia ma anche di evasione. Il 44enne è stato nuovamente posto ai domiciliari. A chiamare la polizia è stato il fratello dell’uomo.