E’ successo a Roma in zona Centocelle-La polizia locale, su segnalazione di operatori Ama, hanno trovato accanto ai cassonetti dei rifiuti un’urna che conteneva le ceneri di un uomo deceduto nel 2005. Le indagini svolte hanno permesso di risalire all’identità del deceduto e alla figlia che custodiva le ceneri. La donna è stata denunciata per dispersione di ceneri non autorizzata. Le ceneri sono state riconsegnate alla figlia diffidandola a conservarle o smaltire nelle modalità della legge.