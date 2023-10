Un gesto di generosità senza età: Nardo Savoia dona canestri da basket al comitato di quartiere San Luca

Nardo Savoia, un uomo di sport di 90 anni, ha dimostrato che la passione per lo sport può attraversare generazioni e portare felicità a intere comunità. La sua recente donazione di due canestri da basket al Comitato di Quartiere San Luca è un gesto che merita riconoscimento e gratitudine dall’intera Città di Caltanissetta

Il gesto di Nardo Savoia va coniugato con la passione per il basket ed una storica e leale amicizia con l’infaticabile Professore Terrana, tra i fondatori dell’ Invicta Basket. Sono stati proprio i cestisti, grandi e piccoli, dell’Invicta a realizzare i primi tiri a canestro assieme ai bambini del quartiere e Padre Alfonso, parroco di San Luca. L’iniziativa, per il grande valore pedagogico che assume sulla formazione di crescita dei ragazzi del quartiere, è stata patrocinata dall’Amministrazione comunale presente con il sindaco Roberto Gambino e l’assessore allo sport Fabio Caracausi.

La storia di Nardo è in sé una testimonianza di quanto lo sport possa influenzare positivamente la vita delle persone. Da giovane, ha fatto dello sport la sua vita Ora, a 90 anni, la sua passione per lo sport non si è mai affievolita. La sua decisione di donare i nuovi canestri al Comitato di Quartiere San Luca è un riflesso del suo impegno costante nel promuovere lo sport.

L’effetto di questa donazione è destinato a durare nel tempo. I nuovi canestri daranno ai giovani del quartiere la possibilità di praticare lo sport in un ambiente sicuro e accogliente. Ciò potrebbe influenzare positivamente le loro vite, promuovendo la salute fisica, lo spirito di squadra e l’autostima. Inoltre, questo gesto di generosità di Nardo potrebbe ispirare altre persone anziane a trovare modi per contribuire alla loro comunità, dimostrando che l’età non è mai un ostacolo per fare la differenza.

Mentre celebriamo Nardo Savoia per il suo atto di generosità, è importante ricordare che il potere dello sport e della solidarietà può unire le persone in modi sorprendenti. In un mondo in cui a volte sembra prevalere l’individualismo, gesti come questo ci ricordano il valore della comunità e dell’aiuto reciproco.

Nardo Savoia è un esempio vivente di come lo spirito sportivo e l’amore per la propria comunità possano resistere al passare del tempo. Il suo dono di canestri da basket al Comitato di Quartiere San Luca sarà un ricordo duraturo del suo impegno e della sua generosità. La comunità ne beneficerà a lungo, e il suo gesto ci ricorda che non importa quanti anni abbiamo, possiamo sempre fare la differenza nella vita delle persone. Grazie, Nardo Savoia, per aver illuminato le vite dei giovani del quartiere San Luca con la tua generosità senza età.