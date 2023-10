Successo di partecipanti per Ruote nella Storia “Sulla via dei Castelli”

CALTANISSETTA. Un clima particolarmente mite e luoghi dal grande fascino e bellezza hanno dato il benvenuto ai circa 40 equipaggi che hanno preso parte in questo fine settimana ad un fortunato appuntamento di Ruote nella Storia in Sicilia, organizzato dall’Automobile Club di Caltanissetta che ha voluto denominare questa edizione “Sulla Via dei Castelli”.

A fare gli onori di casa nel centralissimo Corso Umberto di Caltanissetta, insieme al sindaco Roberto Gambino e a parte della sua giunta comunale, il presidente dell’Automobile Club di Caltanissetta l’avv. Carlo Alessi che insieme alle donne e gli uomini del blasonato AC nisseno, coordinati dalla competente e appassionata direttrice Rita Caruso, hanno allestito questo nuovo prestigioso appuntamento griffato ACI Storico che segue di pochi giorni un’edizione da record della Coppa Nissena, record nei numeri e nell’impegno organizzativo, come ha sottolineato ai microfoni di ACI Storico lo stesso avvocato Alessi: “Dopo il ragguardevole traguardo della centesima edizione dello scorso anno – ha detto Alessi – anche il 2023 è stato l’anno dei record, con oltre 200 iscritti ed una edizione che verrà ricordata a lungo grazie al grande sforzo organizzativo e all’attenzione per la sicurezza, dentro e fuori dalla pista.

Ruote nella Storia è un altro appuntamento al quale teniamo moltissimo e che organizziamo sempre con piacere rispondendo con entusiasmo a questo evento ACI Storico perché a nostro avviso, coniuga in maniera eccezionale cultura dell’automobile e cultura del territorio. Sulla via dei Castelli, è anche e soprattutto un momento di condivisione e promozione del territorio dato che visitiamo veri e propri gioielli di storia e cultura come Butera e il suo splendido castello che i nostri equipaggi hanno avuto la possibilità di visitare con una guida, grazie al sindaco di Butera Giovanni Zuccalà e al locale Rotary Club”.

Molto interessante il lotto di vetture presenti tra le quali la Austin Healey Sprite del 1930 condotta da Alfredo Ruta e Simone Palumbo, la Porsche 356 del 1961 dei Becchina, padre e figlio, la Fiat 1100 di Giuseppe e Angela Maseracchio, la splendida Alfa Romeo Giulia Sprint SS del ’63 condotta dall’equipaggio formato da Paolo e Giuseppe Iannello. Presenti molte Young timer tra le quali la splendida BMW 840 di Pietro Stella, presidente del Circolo dell’Antico Pistone, o l’Audi TT del giovane Davide Giunta.



Dopo la partenza dal centro cittadino di Caltanissetta Corso Umberto, gli equipaggi si sono mossi verso Sommatino e Riesi attraversando le vallate della miniera Trabia Tallarita, retaggio di archeologia industriale della Sicilia degli Anni ’60 dove, oltre ai motori identici a quelli del Titanic per la produzione di energia elettrica per la miniera, gli equipaggi hanno osservato scorci reali della vita dei minatori. Il vero e proprio museo viaggiante della carovana di Ruote nella Storia ha poi affrontato il percorso che conduce a Gela, sulla ex Prova Speciale del 2°Rally di Primavera denominata ‘DISUERI’, teatro di sfide nell’anno 1984, per giungere al Kartodromo in Contrada Zai Gela, dove si sono svolte prove “experience”, ovvero di avvicinamento alla disciplina della regolarità, sotto lo sguardo attento del direttore di Gara Giammarco Lumia.

Al termine delle prove gli equipaggi hanno poi raggiunto lo storico e affascinante comune di Butera, percorrendo la SP 8, anch’essa teatro della prova ‘Butera’ del 2° Rally di Primavera e dello Slalom Gela – Butera. Ad attendere gli equipaggi il Sindaco della cittadina nissena Giovanni Zuccalà e i rappresentante del locale Rotary Club che hanno organizzato per i partecipanti un giro storico turistico del borgo cittadino con tanto di guida e visita al Castello Arabo Normanno dove i presenti hanno gustato un ricco aperitivo a base di prodotti locali. La giornata si è poi conclusa con il classico appuntamento conviviale tra buon cibo, sorrisi ed un partecipatissimo scambio di premi e riconoscimenti per tutti i partecipanti.