Sicilia, spara contro automobilista e lo uccide, due passanti feriti. Forze dell’ordine a caccia del ricercato

Un uomo ha sparato a un automobilista a Valguarnera Caropepe, ferendolo mortalmente.

Il conducente dell’auto, deceduto poco dopo, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il furgone di un ambulante, ferendo lui e una cliente.

La vittima si chiama Salvatore Scammacca, 47 anni. Mezz’ora prima dell’agguato, secondo alcuni testimoni, l’uomo avrebbe avuto uno screzio al bar con una persona di cui non è stata resa nota l’identità. Non preoccupano le condizioni dei due feriti. I carabinieri avrebbero già identificato l’autore della sparatoria.

I carabinieri hanno reso note le generalita’ dell’uomo che questa mattina a Valguarnera (EN) avrebbe sparato e ucciso Salvatore Scammacca 47 anni. L’uomo dopo avere esploso alcuni colpi quando la vittima e’ passata a bordo della sua auto in via Archimede, e’ fuggito ed e’ attivamente ricercato. Si tratta di Guglielmo Ruisi, anche lui di Valguarnera. Circa mezz’ora prima dell’agguato tra i due era scoppiata una accesa discussione e sembra che tra Scammacca e Ruisi ci fossero da tempo attriti e litigi. L’uomo potrebbe essere armato e probabilmente e’ in fuga con una Mercedes CLK di color blu targata CY 793 AW.