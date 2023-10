Sicilia, La Verdera: “La Regione paga 150.000 euro per una nuotata a Mondello”

“La Regione paga 150 mila euro per organizzare una nuotata a Mondello, mentre non ci sono i soldi per l’assistenza igenico sanitaria per i disabili nelle scuole”. Così il deputato regionale Ismaele La Vardera, vicepresidente della commissione antimafia all’Ars, che aggiunge: “Stamattina ho presentato un’interrogazione all’assessore allo sport Elvira Amata poiché il suo assessorato ha stanziato questa cifra al Comune di Palermo per la manifestazione ‘Dominate the water’. Un evento che sarà sostanzialmente una nuotata nel mare di Mondello in cui sarà presente il campione Paltrinieri.

Fa sorridere che questa gara ha persino un costo di iscrizione che va da 25 a 70 euro per partecipare alle gare dei 3 km e del miglio marino. Nonostante l’illustre presenza del campione olimpico Paltrinieri, mi chiedo se sia opportuno spendere 150 mila euro per una manifestazione sportiva che chiede persino ai partecipanti di pagare fino a 70 euro per l’iscrizione. Ieri in V commissione abbiamo audito i sindacati che sono disperati per la mancanza del personale igienico sanitario e ben 200 bambini disabili, solo a Palermo, sono a casa senza poter andare scuola perché mancano i fondi. Mi chiedo quale sia la priorità di questa Regione, e di come si spendano davvero i soldi per le cose che contano”.