San Cataldo. Festeggiata in Chiesa Madre la solennità del patrono SS Crocifisso, poi la processione per la Città

SAN CATALDO. Non solo la tradizionale Fera Ranni. In occasione dei festeggiamenti per il Patrono della Città, il ss Crocifisso, è stata celebrata nella Chiesa Madre la solennità religiosa del Ss. Crocifisso, Protettore e Patrono della Città di San Cataldo. La Concelebrazione Eucaristica è stata presieduta da don Marko Cosentino, presbitero sancataldese nel suo X anniversario di Ordinazione sacerdotale, alla presenza dell’arciprete don Alessandro Giambra.

Al termine della celebrazione in Chiesa si è svolta la processione e la tradizionale benedizione sulla Città di San Cataldo. Presenti all’evento tantissimi sancataldesi con in testa il sindaco Gioacchino Comparato, che hanno seguito con devozione e partecipazione la processione che s’è snodata per le vie principali della Città.

Il tutto nel contesto di una cerimonia religiosa che s’è svolta in maniera semplice e sobria per celebrare al meglio il Ss. Crocifisso, Protettore e Patrono della Città di San Cataldo.