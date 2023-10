PD, manifesterà a Roma contro il Governo Meloni. Di Cristina (PD): “Negati i diritti ai fragili”

Peppe Di Cristina, dirigente nazionale PD, invita i cittadini a partecipare alla manifestazione che si svolgerà a Roma giorno 11 Novembre per protestare contro il Governo Meloni e le manovre attuate che “oltre ad accentuare la crisi sociale stanno negando una serie di Diritti ai più fragili e alle minoranze”.

“Giorgia Meloni ha costruito la sua campagna elettorale sulle paure e urlando bugie – ha commentato – . Stendiamo un velo pietoso sulla sua visione di “Dio, Patria e famiglia “ L’ipocrisia della sua vita privata è un problema che non ci riguarda. Ma entriamo nella politica: Giorgia Meloni imprecava contro la legge Fornero “Una legge sbagliata” e Salvini (altro bugiardo) che, ancora fino a qualche giorni fa, diceva con nettezza di abolire la legge Fornero entro fine legislatura.

Poi è arrivata la realtà che toglie loro la maschera ed ecco il Governo delle destre e di destra cosa fa? Non solo non abolisce la legge Fornero, non solo non l’ha ridimensiona ma fa peggio…

Come? Rafforzandola nei suoi requisiti principali, introducendo Quota 104 (in pensione a 63 anni con almeno 42 anni di contributi) con una serie di malus che penalizzano i lavoratori, praticamente avremo una pensione da fame. Non contenti raddoppiano l’Iva su una serie di beni di prima necessità, nulla per contrastare l‘evasione fiscale, vero dramma per il nostro Paese, oltre ad una serie di nuove tasse.

Per non parlare delle accise sui carburanti e le politiche migratorie, l’abbassamento della spesa pubblica su Scuola pubblica, mezzogiorno e Sanità pubblica …Praticamente un disastro. Questa è la differenza che c’è tra il populismo che ha caratterizzato dall’opposizione Lega e Fratelli D’Italia e governare un Paese con competenza e buona politica, dove la realtà è sempre più complicata e complessa.

Sono tanti i motivi per scendere in Piazza giorno 11 Novembre a Roma, ed è arrivato il momento di costruire un alternativa credibile…”Oltre” le bugie e oltre questo stile pseudo politico che produce solo indifferenza e odio”.