Mussomeli, finalmente illuminazione pubblica nel viale delle Magnolie e Via De’ Paoli

MUSSOMELI – La tanto attesa luce nel Viale delle Magnolie e Via De’ Paoli è arrivata proprio la sera del 7 ottobre, intorno alle 19,30 allorquando, presenti alcuni residenti, il sindaco on.le Giuseppe Catania e gli assessori Michele Spoto e Jessica Valenza, radunati , nel viale Magnolie l’illuminazione pubblica è stata salutata con gli applausi dei presenti per il suo arrivo. Da circa ventidue anni la zona è rimasta, esternamente, al buio col desiderio costante dei suoi residenti di vedere un giorno illuminato il loro ambiente. E l’illuminazione pubblica è arrivata, appunto, nel viale delle Magnolie, portando sollievo e soddisfazione in questo lembo di terra. Il sindaco, rivolgendosi ai presenti che hanno assistito all’avvio dell’illuminazione, ha precisato che con questi ulteriori lavori (Viale delle Magnolie e Via de’ Paoli) si sono completati i lavori dell’illuminazione pubblica in contrada Cermano, iniziato , appunto, l’anno scorso. (Vedi il video dell’inaugurazione). Da sottolineare che altri insediamenti limitrofi, circondati da strade da denominare in quanto proprietà privata, tuttora non usufruiscono di tale beneficio. Una situazione comunque, già nota al Comune. Intanto, anche la Via De’ Paoli, in serata è stata illuminata, Con quest’ultime illuminazioni pubbliche altro piccolo tassello si aggiunge <l miglioramento delle condizioni ambientali del territorio.