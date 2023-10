Musicisti nisseni a Malta: Chiara Corinne Amico, Enrico Di Dio e Mirko Musco suonano per San Giljian

Tre musicisti nisseni sono stati ospiti in terra maltese dal 16 al 28 agosto in occasione dei festeggiamenti dedicati a San Giljian.

Si tratta di Chiara Corinne Amico , 28 anni, e di Enrico Di Dio, 26 anni (nella foto di copertina) e Mirko Musco, 36 anni.

Chiara Corinne Amico, docente di lingue straniere, ha concluso gli studi di pianoforte presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta e studia privatamente flauto traverso. Enrico Di Dio frequenta il triennio accademico di eufonio presso lo stesso. Mirko Musco ha studiato trombone a Fiesole. Dal 2005 al 2007 ha fatto parte dell’Orchestra giovanile italiana e si è esibito in concerti in Lettonia, Lituania, Estonia, Finlandia.

I due giovani hanno condiviso l’esperienza con tre musicisti provenienti da Chiaramonte Gulfi e altri due colleghi provenienti da Santa Croce Camerina e Calascibetta. Si tratta di Gianvito Messina, Vito Fornaro, Francesco Licitra, Antonino Agnone e Roberto Ragusa.

“Ringraziamo la D.ssa Ivana Legname per aver organizzato il nostro trasferimento a Malta e per averci fatto apprezzare le bellezze di questa terra. Ringraziamo anche il Sindaco Guido Dalli, il direttore Jessica Ellul, il presidente della banda di San Giljian Michael Aquilina, il segretario Theresa Micallef e tutti i componenti della banda per la splendida accoglienza”.

Sono state delle settimane intense e piene di emozioni per i giovani musicisti che hanno avuto l’occasione di arricchirsi confrontandosi con una cultura diversa e di conoscere nuove realtà bandistiche. Grazie alla fattiva collaborazione tra Sicilia e Malta si è potuto creare un connubio unico con sfumature sonore diverse.

I vari musicisti si sono esibiti in parate e concerti e l’evento più importante è stato il concerto di domenica 19 agosto diretto dal Maestro dell’esercito Jonathan Borg.