Meloni “Il Piano Mattei in dirittura d’arrivo”

GRANADA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sul Piano Mattei “siamo in dirittura d’arrivo, anche con una norma relativa alla governance di questo piano che vogliamo confrontare con i Paesi europei nella conferenza Italia-Africa che abbiamo i primi di novembre e che poi presenterò in Parlamento e porterò alle istituzioni europee”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Granada. “L’Italia vuole tentare di essere un pioniere in questa materia dei rapporti diversi dei quali abbiamo bisogno col continente africano, un approccio che non deve essere paternalistico o predatorio, ma deve essere da pari a pari: chiaramente abbiamo bisogno di un’Europa che ci creda nel suo complesso perchè possa essere efficace”, ha aggiunto.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).