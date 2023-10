M.O., per un italiano su tre Hamas principale responsabile nuova guerra

ROMA (ITALPRESS) – Da pochi giorni si è riacceso il conflitto tra Israele e Palestina a seguito di un attacco da parte di Hamas sul territorio israeliano.

Un conflitto molto violento con bombardamenti a tappetto da entrambe le parti. Secondo un sondaggio di Euromedia Reseaech, per l’opinione di circa 1 italiano su 3, il principale responsabile della guerra in Israele e del riaccendersi del conflitto è il gruppo paramilitare Hamas che, con il suo attacco, ha scatenato la reazione di Israele. Secondo il 70,9% degli italiani, in questo contesto, Israele ha il diritto di reagire a questo attacco, anche se la maggioranza preferirebbe una controffensiva nel rispetto dei diritti umani. Una reazione condivisa in maniera ancora più forte tra gli elettori di Fratelli d’Italia e dell’intero centrodestra e tra gli elettori del partito Italia Viva di Matteo Renzi. Come in ogni guerra, a pagarne le conseguenze è anche la popolazione civile che vive nei territori colpiti dai conflitti. Per quanto riguarda i circa 2 milioni di civili che vivono a Gaza, la metà della popolazione italiana ritiene utile e prioritario evacuarli da quelle zone, prediligendo, in questa fase, soprattutto le donne e i bambini.

Sondaggio Euromedia Research per In Onda – Realizzato il 13/10/2023 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

– Foto Euromedia Research –

