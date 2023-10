La nissena Mariapaola Chiummo entra nel coro di voci bianche del Conservatorio Scarlatti di Palermo

Un altro traguardo per la piccola cantante nissena Mariapaola Chiummo

Un altro traguardo per la piccola cantante nissena Mariapaola Chiummo che è entrata a far parte del coro di voci bianche del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

La bambina, dopo la vittoria alla 65^ edizione dello Zecchino d’Oro con la canzone “Un panda con le ali”, ha continuato a far sentire la sua voce a un pubblico sempre più diversificato partecipando a eventi e concorsi.

La piccola Mariapaola nell’ultimo anno ha trascorso il suo tempo tra impegni scolastici all’Istituto Oasi Cristo Re di Caltanissetta e le partecipazioni, ad esempio, come “ospite d’eccezione” al Festival della “Madonna dè Carusi” di Enna o come concorrente al Concorso a Roma del “Je So pazzo Music Festival”.

Adesso un nuovo impegno porterà sempre più la sua passione dalla sfera dilettantistica a quella professionale: la piccola cantante è stata scelta per far parte del coro del conservatorio palermitano.

Il Coro di Voci Bianche del Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo si è costituito nel 1991 per iniziativa di Antonio Sottile. Ha preso parte a centinaia di concerti e manifestazioni artistiche in Italia e in Europa, (Francia, Germania, Austria, Russia).

Ha anche effettuato, su invito della Presidenza Italiana del Consiglio dei Ministri, una tournèe in Russia, esibendosi, tra l’altro, con il Coro di Voci Bianche di Mosca.Ha inoltre cantato alla presenza dei Capi dello Stato Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi. Gli è stato conferito il Premio UNICEF nell’ambito del Premio Internazionale PIGNA D’ARGENTO, svoltosi al Teatro Politeama di Palermo e il Premio OSCAR DEL MEDITERRANEO, nel 2010. E’ risultato vincitore del PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI, indetto dal Ministero dell’Università e Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale, svoltosi a Vicenza nel 2009. Ha inoltre svolto un tour di concerti in Francia, nell’ambito del Festival Internazionale RENCONTRES MUSICALES DE MEDITERRANEE, svoltosi a Bastia, e in tutta la Corsica. Nel Maggio 2012 è stato invitato in Germania al 33° INTERNATIONALES KINDERCHOR FESTIVAL di Halle/ Saale riscuotendo uno straordinario successo da parte del pubblico e della critica.

“La partecipazione alle selezioni del Coro è arrivata quasi per caso. Un amico ci ha segnalato questa opportunità. Noi avevamo già programmato di andare a Palermo quel giorno che, quasi un segno del destino, era proprio il compleanno di Mariapaola” ha raccontato Daniela Stella, la madre della piccola cantante.

Alle selezioni il maestro ha ascoltato i piccoli aspiranti valutando la potenzialità e capacità artistica, l’estensione, il timbro e, alla fine, ha espresso il suo giudizio comunicando i nomi dei bambini che sarebbero entrati a far parte del coro.

Tra questi c’era pure il nome di Mariapaola.

“Per noi è stata un’emozione fortissima, un riconoscimento per l’impegno e la serietà che nostra figlia investe in questa arte. Comprendiamo bene l’opportunità e le prospettive che le si possono aprire davanti e ci impegneremo per supportarla in tutti i suoi desideri – hanno raccontato i genitori. Mariapaola, invece, ha accolto la notizia come qualsiasi bambina di 8 anni: contenta di aver fatto bene e non ancora completamente consapevole del suo talento artistico e del futuro che le si prospetta”.

Il repertorio che dovrà imparare è differente da quello al quale è abituata poiché è selezionato tra opere classiche e lirica ma questo non scoraggia la piccola che, al contrario, è affascinata dalle novità che le si prospettano davanti.

Adesso la bambina frequenterà assiduamente il coro al Conservatorio Palermitano due volte a settimana, esibendosi insieme a tutti i suoi coetanei. Contemporaneamente continuerà – questa volta con maggiore assiduità – con le lezioni di canto con l’insegnante Lina Pluchino specializzata nel metodo “Estill”.

Per Mariapaola Chiummo il primo appuntamento ufficiale, quello che segnerà il debutto nel Coro di voci bianche del Conservatorio Alessandro Scarlatti, è fissato per il 3 dicembre 2023 in una delle sedi più importanti e affascinanti di Palermo: il Tetro Politeama. E la piccola cantante si è già messa all’opera per studiare ed essere all’altezza della situazione e del pubblico.