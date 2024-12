San Cataldo, partecipato l’incontro della Snalv Confsal al Comune: proposte e confronto sui lavoratori della Polizia Municipale

Nei giorni giorni, su sollecitazione degli iscritti dell’organizzazione Sindacale Snalv Confsal e a seguito di formale richiesta inoltrata al Signor Sindaco del Comune di San Cataldo, si è tenuto, presso i locali Comunali, un incontro partecipato da una nutrita delegazione dei lavoratori del Corpo della Polizia Municipale di San Cataldo.

A detta riunione erano presenti oltre che la delegazione della scrivente organizzazione sindacale, in rappresentanza dell’ente locale, il Sindaco Avvocato Gioacchino Comparato, la Segretaria Generale Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono, nonché gli Assessori Comunali Signori Carmelo Zimarmani, Michele Giarratana, Michele Falzone e Marianna Guttilla.

L’occasione si è rilevata propizia per affrontare, tra le altre, alcune delle problematiche segnalate dagli stessi lavoratori che hanno voluto evidenziare, attraverso la loro rappresentanza sindacale, la necessità di attenzionare il fondamentale ruolo svolto dagli addetti della polizia municipale.

In particolare al Primo Cittadino è stata prospettata una piattaforma di rivendicazioni sindacali, frutto del contributo dei lavoratori iscritti, con la quale è stato richiesto al Signor Sindaco di affrontare e risolvere le tematiche legate all’aumento dell’impegno orario settimanale dei lavoratori interessati, alla miglioria degli Uffici del Comando di Polizia Municipale, alla turnazione degli stessi lavoratori, all’aumento delle risorse finanziarie dirette all’impinguamento dei capitoli di spresa del bilancio comunale e destinati ai servizi della polizia municipale appunto.

Nel corso dell’incontro è stato, altresì, richiesto di potere avere contezza del contenuto della ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente in corso di approntamento da parte dell’ente.

L’incontro svoltosi in un clima assolutamente collaborativo ha registrato ampia disponibilità da parte dell’ente, nella persona del Signor Sindaco, nel volere affrontare e compiutamente assicurare risposte alle istanze avanzate dai lavoratori e tutte finalizzate alla migliore ed efficacie azione della Polizia Municipale Sancataldese. L’Organizzazione Sindacale nell’esprimere compiacimento per le modalità con le quali si è tenuto detto incontro, rivolge un ringraziamento ai lavoratori iscritti per l’ausilio tecnico assicurato e per la fiducia accordata che vede, esponenzialmente, crescere la presenza dello Snalv Confsal tra gli iscritti del Comune in prossimità, proprio, della prossima convocazione delle elezioni delle RSU negli Enti Locali della Provincia.