Caltanissetta, svolto il direttivo Regionale dell’Unione Nazionale Consumatori

Ieri 14 dicembre 2024 si è svolto a Caltanissetta il direttivo Regionale dell’associazione Unione Nazionale Consumatori.

Tale incontro è stato fortemente voluto che si svolgesse nel territorio di Caltanissetta proprio dall’Avv. Fabrizio Colasberna di Caltanissetta e dal Dott. Manlio Cardella di Agrigento e la richiesta è stata prontamente accolta dal Presidente Regionale Avv. Mario Intilisano. Ciò per dimostrare estrema vicinanza da parte dell’associazione alle persone di questi territori ed alla problematica legata alla crisi idrica. Un apposito punto all’ordine del giorno è stato dedicato al tema in questione. L’incontro si è svolto alla presenza del presidente regionale dell’associazione Mario Intilisano, del Dott. Manlio Cardella (responsabile del comitato provinciale di Agrigento) dell’Avv. Fabrizio Colasberna (segretario del comitato provinciale di Caltanissetta) del Dott. Antonino Insana (responsabile della Delegazione di Torregrotta) ed in collegamento da remoto hanno partecipato il Comitato di SIRACUSAResponsabile: Dr. Claudio Giarratana; Comitato di PALERMO Responsabile: Dr. Concetta Spampinato; Delegazione di CATANIA Responsabile: Avv. Valeria Virzì Delegazione di RAGUSA Responsabile: Ing. Maurizio Termini Delegazione di BARCELLONA P.G.Responsabile: Dr. Luigi Giorgianni.

Durante il direttivo, oltre i temi trattati e presenti all’ordine del giorno inerenti la gestione e la programmazione dell’associazione, si è approfondito il tema della crisi idrica e in particolare il Presidente regionale ha reso nota e confermato la volontà espressa dalla sede nazionale in occasione del Direttivo nazionale, svoltosi a Roma a fine novembre, di proporre una class-action nei confronti dei responsabili di tali problematiche. La proposta era stata formulata dall’Avv. Colasberna. Sempre sul tema, sono stati tratteggiati e individuati i prossimi step propedeutici alla proposizione della class action.

Inoltre, nei prossimi giorni l’associazione divulgherà, a mezzo il proprio sito internet e a mezzo i canali di stampa più diffusi localmente, un apposito modulo di reclamo che, chi vorrà, potrà scaricare, compilare con i propri dati richiesti e inoltrare alla società Caltaqua e Sicilia Acque e per conoscenza alla stessa associazione dei consumatori Unione Nazionale Consumatori di Caltanissetta che raccoglierà tali richieste e seguirà la procedura di reclamo. Ha chiuso i lavori del direttivo regionale il Dott. Calogero Rinaldi, Presidente Onorario dell’Unione Nazionale Consumatori di Caltanissetta nonché fondatore della stessa nell’anno1980, ex consigliere comunale di Caltanissetta dal 2009 al 2014, il quale ha riconosciuto il ruolo fondamentale dell’associazione nei rapporti tra cittadini e istituzioni. Circostanza che spesso viene trascurata dagli Amministratori locali e dagli Enti che esercitano pubblici servizi.