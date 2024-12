Petardi sugli spalti durante Acireale-Nissa, 4 Daspo

Sono stati tutti individuati dalla Polizia di Stato i tifosi che hanno acceso fumogeni e lanciato petardi negli spalti e nella pista d’atletica dello stadio Aci e Galatea di Acireale, durante la partita di calcio Acireale-Nissa dello scorso 24 novembre, valida per il campionato di Serie D girone I. Gli agenti hanno visionato le immagini registrate dagli operatori specializzati della Polizia scientifica, risalendo ai quattro autori del gesto: si tratta di un 33enne e un 43enne, già colpiti in passato da Daspo emessi dal questore di Caltanissetta, di un 53enne con vari precedenti di polizia per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale e lesioni, e di un 21enne incensurato, tutti originari di Caltanissetta. Sono state ricostruite tutte le fasi dell’episodio che, tra le altre cose, ha comportato il danneggiamento della pista d’atletica dove sono stati fatti esplodere sei grossi petardi.I quattro ultras nisseni sono stati denunciati alla Procura di Catania per accensione di petardi e fumogeni all’interno dello stadio e il 33enne è stato denunciato anche per il reato di danneggiamento aggravato.